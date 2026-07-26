«Союз МС-28» с россиянами и американцем отстыковался от МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-28» с российско-американским экипажем успешно отстыковался от Международной космической станции. Он начал возвращение на Землю.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс. «Союз МС-28» отошел от модуля «Рассвет» российского сегмента МКС и начал удаление от станции.

После расстыковки корабль должен выполнить тормозной импульс, сойти с орбиты и разделиться на отсеки. Спускаемый аппарат с экипажем продолжит управляемое снижение, тогда как остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

Посадка спускаемого аппарата запланирована в степи Казахстана, примерно в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган. Ранее сообщалось, что экипаж «Союза МС-28» вернется на Землю после 241 дня в космосе 26 июля.

Экипаж прибыл на МКС 27 ноября 2025 года. Для Сергея Кудь-Сверчкова этот полет стал вторым в карьере, а для Сергея Микаева и Кристофера Уильямса - первым.

За время экспедиции российские космонавты выполнили выход в открытый космос, приняли два грузовых корабля «Прогресс МС». А также приняли участие в реализации 42 научных экспериментов.

После возвращения экипажа на станции продолжит работу 75-я длительная экспедиция. В ее состав входят космонавты Роскосмоса, астронавты NASA и представитель Европейского космического агентства.