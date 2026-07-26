Названо крупнейшее золоторудное месторождение в России

Крупнейшим в России золоторудным месторождением признали Сухой Лог в Иркутской области, запасы которого превышают 2,7 тысячи тонн. Об этом сообщает Минприроды России.

«Золоторудное месторождение Сухой Лог в Иркутской области — крупнейшее в России», - рассказали РИА Новости в ведомстве.

На втором месте после Сухого Лога – Наталкинское месторождение в Магаданской области. Его запасы составляют около 1,385 тысячи тонн.

Замыкает тройку лидеров – Олимпиадинское в Красноярском крае. Запасы этого месторождения оценивают в 949,4 тонны.

По информации ведомства, общие запасы трех месторождений составляют более 30% от всех в России.

Ранее сообщалось, что Федоровско-Кедровское, находящееся на границе Хакасии и Кемеровской области, стало самым крупным месторождением в 2025-м году. Общие запасы рудного золота составили 28 тонн.