В России оценили запасы крупнейшего месторождения золота

В Росгеологии оценили запасы Федоровско-Кедровского месторождения золота. Они составили 28 тонн, сообщается в релизе холдинга.

Федоровско-Кедровское месторождение золота - крупнейшее из открытых в прошлом году.

«Общие запасы рудного золота месторождения составили 28 тонн. <...> На государственный баланс поставлены запасы 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну», - говорится в документе.

Известно также и о забалансовых (за контуром карьера) запасах. Они составляют 6,3 тонны. По словам главного геолога холдинга Артура Узюнкояна, на флангах месторождения и четырех участках рудного поля есть значительные ресурсы, которые позволят нарастить запасы месторождения.

Отмечается, что запасы посчитали на трех участках - Федоровском, Кедровском и Пахомовском. Еще на четырех провели поисковые работы. Там также нашли ресурсы с высоким содержанием золота.

На данный момент специалисты работают над проектной документацией. Начать оценку участков планируют в этом году.

Напомним, Федоровско-Кедровское месторождение находится на границе Хакасии и Кемеровской области. Там есть не только золото, но и серебро, запасы которого оцениваются в 17,6 тонны.

В прошлом году Россия вошла в пятерку стран с наибольшим запасом золота. Тогда первое место заняли США, на второй строчке расположилась Германия, третье место было у Италии, а четвертое - у Франции.