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В Кабардино-Балкарии эвакуировали двух выживших на Эльбрусе альпинистов

Тела двух погибших не могут эвакуировать с Эльбруса из-за погодных условий.
Виктория Стравинская 26-07-2026 10:26
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Спасатели Кабардино-Балкарии эвакуировали двух альпинистов из группы, которая запрашивала помощи на высоте 5,1 тысяч метров при спуске с седловины Эльбруса. Поиски еще троих продолжаются. Об этом сообщает МЧС России по Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Еще два туриста найдены мертвыми на высоте 5 350 метров на седловине Эльбруса. Тела еще остаются на горе. Их эвакуируют, когда будут благоприятные погодные условия.

Отмечается, что спасатели нашли живым одного из запросивших помощи альпинистов из Боснии и Герцеговины. Известно, что группа состояла из семи человек. Один из них спустился с горы и сообщил, что двум участникам восхождения стало плохо на высоте 5100 метров. Их тела и нашли спасатели.

Эта трагическая история не первая на Эльбрусе за последнюю неделю. В начале недели спасатели эвакуировали с горы альпиниста и тело его 11-летнего сына. Сообщалось, что во время восхождения они сорвались на высоте около 4 200-4 600 метров.

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