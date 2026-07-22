Минобороны России сообщило об уничтожении вражеских укрытий в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали расчеты буксируемых гаубиц Д-30.

Замаскированные блиндажи, укрытия и опорные пункты противника обнаружили расчеты дронов подразделений беспилотных систем группировки войск «Восток». Также удалось вскрыть передвижение боевиков ВСУ между позициями. Это помогло дополнительно уточнить систему обороны неприятеля.

Получив координаты, артиллеристы нанесли серию ударов 122-миллиметровыми снарядами. Досталось и пехоте неприятеля, которая передвигалась между укрытиями, не успев занять подготовленные позиции. Всего в результате обстрела удалось уничтожить более 30 украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что расчеты самоходных «Гиацинтов» ликвидировали боевиков на Краснолиманском направлении. Военнослужащие сделали это 152-миллиметровыми артиллерийскими снарядами.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.