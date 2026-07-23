Атакованы объекты в порту Одессы, на которых хранили грузы для ВСУ

Российские военнослужащие нанесли удар по порту «Одесса», в результате которого объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки

и хранения грузов военного назначения, были поражены. Об этом сообщает Минобороны России.

Помимо этого, ударные дроны поразили производственный цех, где изготавливали комплектующие для беспилотников. Также под удар попал склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ.

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что сегодняшней ночью ВС РФ продолжили наносить групповые удары по объектам противника. Наши бойцы использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

До этого источник сообщал Zvezdanews, что нанесены удары по объектам, используемым в интересах ВСУ, в Сумах, Одессе и Запорожской области. Под огнем оказались АЗС, цех производства украинских дронов дальнего действия, а также пункт управления дронами ВСУ.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.