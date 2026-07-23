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Атакованы объекты в порту Одессы, на которых хранили грузы для ВСУ

Применялись высокоточное оружие воздушного базирования и ударные дроны.
23-07-2026 09:45
© Фото: Telegram/dsns_telegram/Архивное фото

Российские военнослужащие нанесли удар по порту «Одесса», в результате которого объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки
и хранения грузов военного назначения, были поражены. Об этом сообщает Минобороны России. 

Помимо этого, ударные дроны поразили производственный цех, где изготавливали комплектующие для беспилотников. Также под удар попал склад с БПЛА, предназначенными для поставки ВСУ. 

Российское оборонное ведомство подчеркивает, что сегодняшней ночью ВС РФ продолжили наносить групповые удары по объектам противника. Наши бойцы использовали высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотные летательные аппараты.

До этого источник сообщал Zvezdanews, что нанесены удары по объектам, используемым в интересах ВСУ, в Сумах, Одессе и Запорожской области. Под огнем оказались АЗС,  цех производства украинских дронов дальнего действия, а также пункт управления дронами ВСУ.

Материал подготовили Виктория Стравинская и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВС РФ #бпла #одесса #удары #Порт #склад #цех #объекты #российские военнослужащие
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