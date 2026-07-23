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Такер Карлсон заявил о задержаниях американцев после поездок в Россию

По словам журналиста, из-за возникших трудностей при подготовке ему пришлось отменить запланированный на эту зиму визит в РФ.
Гоар Хачатурян 23-07-2026 09:19
© Фото: Ron Sachs - CNP for NY Post, Consolidated News Photos, Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что граждане США сталкиваются с задержаниями после возвращения из России. Об этом он сказал в подкасте East Meets West.

«Знаете, как американца вас очень настойчиво отговаривают от этого (от поездки в Россию. - Прим. ред.). И людей арестовывают на обратном пути», - приводит RT его слова.

По словам Карлсона, некоторые американцы, посещавшие РФ, подвергаются задержаниям сразу после прилета в США. При этом он отметил, что российские власти никак не препятствуют въезду иностранных граждан. Телеведущий также рассказал, что без проблем получил российскую визу для новой поездки.

По его словам, он планировал вновь посетить Россию этой зимой, однако впоследствии отказался от путешествия. Журналист упомянул о возникших сложностях при подготовке, но не стал раскрывать подробностей.

На данный момент официальных подтверждений информации о массовых задержаниях граждан США после возвращения из России нет. Американские власти эти сообщения пока не комментировали.

Ранее Такер Карлсон рассказал о своей встрече с главой европейской дипломатии Каей Каллас. Он заявил, что ее выступление перед дипломатами вызвало у некоторых присутствующих вопросы относительно уровня профессиональной подготовки политика.

#Россия #в стране и мире #сша #Виза #Задержание #арест #граждане сша #американцы #Такер Карлсон #поездки в россию
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