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Синоптик пообещала москвичам дождливую пятидневку

В ближайшие дни погода будет неустойчивой.
Виктория Стравинская 23-07-2026 07:27
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Московский регион накроет дождливая погода как минимум в ближайшие пять дней. Об этом предупредила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Ожидается, что осадки будут умеренными. За сутки не должно выпасть более 7 мм. Вместе с этим над Москвой и столичным регионом могут прогреметь грозы.

«По количеству осадков в Московском регионе прогнозируются небольшие и умеренные дожди: 23 июля ночью - 1-5 мм, днем - 0-2 мм, 24 июля ночью преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, местами 0-5 мм, 25 июля - 0-2 мм ночью и 0-3 мм - днем. И временами солнце», - поделилась Макарова в интервью ТАСС.

По словам синоптика, Москва и область попали в тропосферную ложбину, поэтому погода будет неустойчивой. Не исключено, что дожди задержатся в столице более чем на пять дней.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в разговоре со Zvezdanews рассказывала о погоде на текущей неделе. Она подчеркивала, что, несмотря на дожди, на улице все равно будет тепло. Резкого перепада температур не ожидается.

#Москва #лето #Погода #Московская область #осадки #синоптик #дожди #метеоролог #москвичи #грозы #Гидрометцентр России
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