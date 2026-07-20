Москвичей предупредили о дождях и грозах в ближайшие дни

Понедельник - последний день, когда погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Сегодня в Москве и столичном регионе осадков не ожидается, температура будет довольно высокая - около 28-29 градусов со знаком плюс. Этим поделилась в разговоре со Zvezdanews главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Начиная со вторника возможны кратковременные дожди, грозы. Но, несмотря на это, ночи до середины рабочей недели останутся теплыми.

«Преобладающая температура будет в пределах 17-19 градусов - это минимальная. Дневная температура во вторник в Москве - 24-26 градусов. При грозе возможны порывы ветра до 12-15 м/с. Завтра может наблюдаться комплекс неблагоприятных явлений в виде грозы и порывистого ветра», - добавила собеседница телеканала.

В среду максимальная температура в Москве будет чуть ниже - 22-24 градуса. Практически такая же погода ожидает жителей столичного региона в четверг.

«Резкой смены характера погоды на этой неделе не произойдет. Несмотря на дожди, все равно будет тепло», - поделилась Позднякова.

В пятницу ночная температура воздуха будет еще ниже - минимальная в Москве в пределах 13-16 градусов, по региону - 12-17. Днем ожидается 20-25 градусов.

Такая же погода сохранится и в субботу. Ожидается, что осадков в этот день не будет. По словам метеоролога, хорошая погода еще вернется, но будет не такой жаркой. Однако москвичи могут рассчитывать на солнце к концу недели и довольно комфортные температуры воздуха.

Ранее ведущий научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что в понедельник к Москве и Подмосковью приблизится атмосферный фронт, который сменит жаркую и сухую погоду на небольшое похолодание и кратковременные дожди. По ее прогнозам, жара ослабеет в столице лишь к середине рабочей недели.