Судоходство в Арктике: как прошел рабочий визит Патрушева в Североморск

Защита интересов в Арктике, безопасность судоходства и мониторинг природных ресурсов - главные темы, которые обсуждались в Североморске. Туда с рабочим визитом прибыл помощник президента Николай Патрушев.

Председателю морской коллегии уже показали новейший фрегат «Адмирал Головко» - носитель гиперзвуковых цирконов и калибров. Также он осмотрел объекты, которые построили для моряков.

В исполнении оркестра звучит мелодия «Прощайте скалистые горы», эту песню со времен Великой Отечественной называют гимном военных моряков. К памятнику героям-североморцам возлагают венки. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев, главком ВМФ Александр Моисеев кладут букеты красных гвоздик.

Они склоняют голову в память о Защитниках Советского Заполярья. Торжественным маршем проходит парадный расчет 43-й дивизии ракетных кораблей.

В Североморске Патрушев не впервые, но флотская столица заметно меняется особенно в последние годы. Появляются новые объекты, например, спорткомплекс - один из последних открытых.

Название комплекса «Североморец» выбирали сами жители флотской столицы. Его построили с нуля по поручению президента России Владимира Путина. В рамках реновации ЗАТО и стратегического плана «На севере – жить!». Здесь бассейн, спортивный и тренажерные залы, в первую очередь для моряков-североморцев и их семей.

Глава морской коллегии ступает на борт фрегата первого ранга «Адмирал Головко», многоцелевой, он обладает высокой боевой мощью, современным вооружением: противолодочным и минно-торпедным, ракетно-артиллерийским. Фрегат-носитель крылатых ракет «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковых «Цирконов» - это главное оружие корабля.

«У корабля есть опыт в боевом применении ракет в ходе решения задач боевой службы в Средиземном море. Участвовали в оперативном учении под руководством главнокомандующего военно-морским флотом. Там успешно выполнили стрельбу боевой ракетой, цель поражена», - заявил командир фрегата «Адмирал Головко» Андрей Славин.

Главная цель визита помощника президента, председателя морской коллегии Николая Патрушева обсудить с главнокомандующим ВМФ и командованием Северного флота вопросы принятия дополнительных мер, необходимых для обеспечения безопасности северных рубежей страны. Арктика сегодня - арена острого соперничества ведущих мировых держав.

Страны коллективного Запада уже предпринимают попытки изменить баланс сил в свою пользу, но Россия этого не допустит. Защита интересов страны в Арктике - приоритетная задача Северного флота и его современных кораблей.

В книге почетных посетителей фрегата первая запись принадлежит верховному главнокомандующему. Сегодня Николай Патрушев оставляет свою. Пожелание военным морякам занимает почти страницу.