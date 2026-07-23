Палата представителей США одобрила военный бюджет на $1,15 трлн

Палата представителей Конгресса США одобрила крупный оборонный пакет, в котором заложены $1,15 трлн на нужды национальной безопасности в 2027 году. «За» проголосовали 216 конгрессменов, 212 высказались «против».

Прямая трансляция заседания велась телеканалом C-SPAN. Теперь слово за Сенатом, которому предстоит рассмотреть инициативу. После документ отправится в Белый дом на подпись к президенту Дональду Трампу.

Вокруг обсуждения оборонного пакета ожидаемо вспыхнули дискуссии. Демократы раскритиковали попытки республиканцев урезать ряд программ в угоду оружейным тратам, пишет Life.ru. Председатель комитета Палаты представителей по вооруженным силам Майк Роджерс заявил, что США необходимо срочно компенсировать годы недофинансирования армии и ОПК. Демократ Адам Смит, напротив, счел запрашиваемый объем трат чрезмерным.

Вместе с тем, Палата представителей одобрила еще одну инициативу о выделение $95 млрд. Из них $60 млрд направятся Пентагону, в том числе на расходы по ведению военной операции против Ирана.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что США планируют начать полномасштабную войну с Исламской республикой. Отмечалось, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.