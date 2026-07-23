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Рособрнадзор готовит устный экзамен по истории для 9-х классов

Руководитель ведомства отметил, что экзамен составляют методически взвешено, чтобы не создать проблем для учителей и выпускников.
Дарья Ситникова 23-07-2026 03:13
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Введение устного экзамена по истории в 9-х классах не должно вызывать у школьников отторжения к предмету. Об этом сообщил ТАСС руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Все будет методически взвешено, чтобы не создать проблем для учителей, для выпускников. Ну и самое главное, это не должно вызвать отторжение к предмету истории», - сказал он.

Музаев отметил, что знание истории обязательно так же, как и знание русского языка. С его слов, «знать историю своего государства, очень важно для каждого гражданина страны».

При принятии решения Минпросвещения проводило диалог с разработчиками, чтобы избежать спешки и учесть все риски. В штатный режим устный экзамен по истории войдет с 2028 года.

Минобрнауки России ранее разработало перечень исторических событий и фактов, которые должны знать все студенты российских вузов. Исторический минимум может быть использован как основа для итогового испытания по дисциплине «История России».

#Россия #школа #история #рособрнадзор #Анзор Музаев #устный экзамен
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