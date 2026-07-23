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Бельгийцы стали запрашивать российские «визы традиционных ценностей»

По этой программе было выдано 17 виз за 2025 год и девять виз за 2026.
Дарья Ситникова 23-07-2026 03:46
© Фото: Annette Riedl, dpa, Global Look Press

Бельгийцы обращаются в посольство России за «визами традиционных ценностей», только в 2026 году уже выдано девять таких виз. Об этом заявил РИА Новости в российской дипмиссии в Брюсселе.

«По этой программе было выдано семнадцать виз за 2025 год и девять виз за 2026 год», - рассказал сотрудник посольства.

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов ранее сообщил, что более 1 000 иностранцев получили визы РФ за разделение традиционных ценностей. Лидером по этому показателю стали граждане Германии - визы оформили 168 граждан этой страны.

На втором месте расположились французы (140 человек). Далее в порядке убывания следуют США (105), Италия (100), Эстония (63), Латвия (60), Канада (54), Литва (46) и Австралия (43).

Напомним, в августе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче специальных виз иностранцам, разделяющим традиционные ценности. Виза позволяет получить разрешение на временное проживание на территории РФ по упрощенной схеме.

#Россия #Путин #Бельгия #Виза #МИД РФ #посольство #дипмиссия #традиционные ценности
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