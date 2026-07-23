Иран заявил о готовности своей армии к наземному вторжению США

Военные Ирана отработали множество сценариев атак США. Они готовы и к наземному вторжению американских сил. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный военный источник в Иране.

«Наши вооруженные силы подготовили различные сценарии для противодействия любой новой атаке со стороны США», - сказал он.

С его слов, повторная атака на ядерные объекты или инфраструктуру Ирана будет встречена ответом, превосходящим ожидания США. Кроме того, угрозы президента США Дональда Трампа только повысили уровень оперативной боеготовности подразделений страны.

Источник отметил, что ответственность за любые последствия, связанные с эскалацией напряженности, лежит на Вашингтоне. Других подробностей не приводится.

Заместитель главнокомандующего иранской армией контр-адмирал Хабиболла Сайяр ранее заявил, что Иран подготовит для военнослужащих американской армии «настоящий ад», если Трамп решится на наземную операцию. С его слов, противник делает много «громких заявлений», но американцы все равно «не осмелятся» высадить свои силы на побережье Исламской Республики.