Власти Черниговской области призвали готовиться к сложной зиме

Украинцам нужно готовиться к более жесткой зиме, чем была в этом году. Об этом заявил глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус в интервью одному из украинских изданий.

«Я считаю, что мы, как по всем направлениям, должны готовиться к худшему сценарию», - сказал Чаус.

Свое заявление он объяснил тем, что такой прогноз связан с текущей ситуацией на фронте. В связи с этим местные жители и власти должны заранее рассматривать более сложный вариант развития событий и быть готовыми к проблемам.

До этого о самой сложной зиме говорил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он посоветовал при подготовке к отопительному сезону обратиться к руководителю «Нафтогаза» Сергею Корецкому, которого рассматривают на должность нового премьер-министра страны. Он объяснил это тем, что среди основных задач будущего правительства Корецкий обозначил подготовку к отопительному сезону и обеспечение защиты критически важных объектов инфраструктуры.