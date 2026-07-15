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В Киеве назвали предстоящую зиму самой сложной

При подготовке к отопительному сезону может понадобиться опыт руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого.
Дарья Неяскина 15-07-2026 22:20
© Фото: MAGOAndreas Stroh, Global Look Press

Предстоящий зимний период может оказаться самым сложным для Украины, поэтому при подготовке к отопительному сезону может понадобиться опыт руководителя «Нафтогаза» Сергея Корецкого, которого рассматривают на должность нового премьер-министра страны. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что Корецкий имеет опыт в управлении как государственными, так и коммерческими структурами. По его словам, кандидат успешно работал в «Укрнафте» и «Нафтогазе», а его профессиональные навыки могут быть особенно полезны в текущих условиях.

Среди основных задач будущего правительства Корецкий обозначил подготовку к отопительному сезону и обеспечение защиты критически важных объектов инфраструктуры. В прошлом зимнем периоде энергетическая система Украины столкнулась с серьезными повреждениями.

Ранее Верховная рада отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, которая возглавляла правительство с 17 июля 2025 года, и все правительство Украины. За это проголосовали 258 депутатов.До назначения нового премьера и формирования кабмина правительство временно возглавит первый вице-премьер-министр и министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

В марте этого года около двух тысяч домов в Киеве остались без отопления из-за повреждения объекта критической инфраструктуры. Тепло перестали подавать в 1 905 многоквартирных зданий в Печерском, Днепровском, Голосеевском и Соломенском районах. 

#в стране и мире #Украина #Киев #зима #отопление #отопительный сезон #инфраструктура #Давид Арахамия #премьер-министр украины #Сергея Корецкого
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