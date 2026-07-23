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Двое австралийцев переплыли опасный пролив на деревенском туалете

Внутри ретро-туалета скрываются корпус для плавания и мотор.
Гоар Хачатурян 23-07-2026 12:09
© Фото: YouTube/Mrboatramp © Видео: YouTube/Mrboatramp

Двое жителей Австралии нашли необычный способ доставить уличный туалет на остров, не тратясь на дорогую перевозку. Алекс Крейг и Пол Грэм построили плавучую конструкцию в виде деревянного туалетного домика, установили на нее двигатель и отправились через пролив Бэкстейрс-Пассаж к острову Кенгуру.

Свое путешествие мужчины сняли на видео и опубликовали на YouTube. Снаружи сооружение выглядит как обычный ретро-туалет, однако внутри скрываются корпус для плавания и мотор Johnson. На борту также оборудовали небольшую зону для приготовления еды.

По словам Пола Грэма, готовые мобильные туалеты оказались слишком дорогими, поэтому друзья решили сделать все самостоятельно. Им хотелось установить на участке именно классический деревянный туалетный домик, а заодно проверить, сможет ли такая конструкция пройти морской маршрут.

«Портативные туалеты стоили слишком дорого, поэтому мы просто сделали свой», - рассказал Грэма радиостанции 891 ABC Adelaide.

Так называемая экспедиция состоялась в мае 2025 года. Австралийцы вышли из мыса Джервис и направились в Пеннешо на острове Кенгуру. Переход через пролив Бэкстейрс-Пассаж занял около четырех часов, тогда как обычная поездка на пароме длится примерно 45 минут.

Перед выходом в море молодые люди тщательно подготовились и дождались спокойной погоды с минимальным ветром, поскольку этот участок считается потенциально опасным. Во время плавания они даже устроили пикник прямо на борту самодельного судна.

Видео появилось в интернете спустя год после путешествия. На кадрах видно, как плавучий туалет пересекает пролив и прибывает в бухту Кристмас-Коув на острове Кенгуру.

#экспедиция #австралия #лодка #Пролив #туалет #морской маршрут #остров кенгуру #уличный туалет #Бэкстейрс-Пассаж
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