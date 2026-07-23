Су-34 разнес опорник врага в Харьковской области пятью бомбами ФАБ-500

Минобороны России сообщило о нанесении авиаударов по ряду объектов в зоне проведения специальной военной операции. Также публикуются кадры падения авиабомб с последующими разрывами.

Бомбардировку провели экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России. Всего сообщается о поражении трех объектов неприятеля.

В Харьковской области удалось разнести опорный пункт боевиков ВСУ. Он находился в районе населенного пункта Черное. На него израсходовали пять авиабомб ФАБ-500.

В Донецкой Народной Республике тремя авиабомбами ФАБ-500 ликвидирован пункт управления беспилотными летательными аппаратами, который принадлежал 4-й бригаде Нацгвардии Украины. Цель находилась в районе Доброполья. Помимо этого, российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении пункта временной дислокации 117-й отдельной бригады теробороны ВСУ. Это произошло в районе населенного пункта Райгородок.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.