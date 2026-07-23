Доля неработающих американцев достигла исторического рекорда в 105,8 миллиона человек. Об этом сообщила газета New York Post, ссылаясь на подсчеты федерального резервного банка Сент-Луиса.

«Число взрослых, которые "не входят в рабочую силу", поднялось до исторического максимума в июне, достигнув 105,8 миллиона человек», - сказано в материале.

Отмечается, что в эту группу входят все американцы в возрасте 16 лет и старше, включая пенсионеров и студентов. Только в июне рабочая сила страны сократилась на 832 тысячи человек.

В настоящее время без работы остаются больше американцев, чем в мировой экономический кризис 2008 года или пандемию. При этом порядка 50% этих людей пенсионеры, около 22% или более 23,3 миллиона человек, получают различные пособия.

Немецкое издание Zeit ранее сообщило, что в Германии регистрируют увеличение числа безработных граждан. Проблема безработицы коснулась уже и крупного бизнеса, хотя прежде с этим сталкивалось преимущественно малое и среднее предпринимательство.