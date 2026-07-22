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Агент Киева задержан на входе в метро Петербурга с бомбой в виде GPS-трекера

Взрывчатку злоумышленник планировал заложить под автомобиль сотрудника регионального предприятия ОПК.
Виктория Стравинская 22-07-2026 09:51
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

Завербованного Украиной 21-летнего россиянина задержали при входе в метро Петербурга с самодельной взрывчаткой, замаскированной под GPS-трекер. Об этом сообщили в ФСБ России.

Молодой человек 2005 года рождения самостоятельно связался с представителем украинской стороны и выполнял противоправные действия по его указке. Отмечается, что злоумышленник проводил разведку в отношении сотрудников оборонно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а полученные данные потом передавал украинским спецслужбам.

Помимо этого, подозреваемый получил от куратора координаты и задание по изъятию из схрона самодельного взрывного устройства. Его он планировал заложить под машину одного из сотрудников регионального предприятия ОПК.

Злоумышленника задержали на входе в метрополитен. В его рюкзаке во время досмотра обнаружили и изъяли замаскированное под GPS-трекер взрывное устройство.

Во время допроса он объяснил, что противоправные действия осуществлял инициативно. За преступление ему обещали деньги. 

В отношении петербуржца возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Его заключили под стражу.

Ранее завербованного Киевом россиянина задержали в Ставрополье. Он планировал подорвать автомобиль участника специальной военной операции.

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