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На Ставрополье задержан агент Киева, готовивший подрыв авто бойца СВО

Санкция предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Гоар Хачатурян 20-07-2026 10:06
© Фото: ЦОС ФСБ России © Видео: ЦОС ФСБ России

ФСБ России пресекла попытку теракта в отношении участника специальной военной операции в Ставропольском крае. В силовом ведомстве поделились кадрами задержания.

Отмечается, что подозреваемый сотрудничал с представителем украинской спецслужбы и получал задания напрямую от куратора. Злоумышленник выследил, где проживает бывший военнослужащий, и готовил самодельное взрывное устройство с целью подорвать его автомобиль.

«При попытке реализации преступного замысла злоумышленник задержан, у него изъяты компоненты, необходимые для изготовления взрывного устройства в домашних условиях, а также средства связи, содержащие переписку с куратором», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 («Террористический акт»), а также проводится проверка наличия в действиях задержанного признаков состава преступления, предусмотренного ст. 275 («Государственная измена») УК РФ. Злоумышленник дает признательные показания, ему грозит пожизненный срок лишения свободы.

Ранее ФСБ России предотвратила атаку беспилотных летательных аппаратов на предприятие военно-промышленного комплекса Подмосковья. Также были пресечены попытки терактов против офицеров Министерства обороны РФ.

#Автомобиль #ФСБ #Военнослужащий #ставрополье #попытка теракта #участник СВО
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