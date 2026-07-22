Жители Камчатки показали огромный выброс пепла с вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту до 9 000 метров над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Известно, что извержение продолжается. Облако пепла уже переместилось на 130 километров к востоку от вулкана.

На данный момент для Шивелуча установлен «красный» код авиационной опасности. Согласно данным ученых, вулкан может выбросить пепел на высоту до 12 километров над уровнем моря, причем произойти это может в любой момент.

В этом месяце Шивелуч уже выбрасывал пепел на высоту семь километров над уровнем моря. Тогда жителей поселка Усть-Камчатск и села Крутоберегово предупреждали, что не исключается выпадение небольшого количества вулканического пепла, так как пепловый шлейф распространялся в юго-восточном направлении, где и находятся эти населенные пункты.