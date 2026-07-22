Трамп разрешил бывшим госслужащим раскрывать данные об НЛО

Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам предоставить бывшим госслужащим и подрядчикам раскрывать данные об НЛО. Об этом пишет RT со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что госслужащие, подписывающие соглашения о неразглашении, получают доступ к секретной информации. Известно, что этот документ обязывает сохранять тайну о полученных данных даже после завершения госслужбы.

Теперь экс-госслужащие, которые располагают информацией об НЛО, обязаны сначала обратиться к сотрудникам Управления Пентагона по разрешению аномалий во всех средах или президентской рабочей группы по аномальным явлениям Pursue. Уточняется, что обязательства по ранее подписанным соглашениям могут быть сняты, чтобы бывшие чиновники могли разгласить информацию о внеземной жизни без риска нарушить договоренности.

Напомним, в июне в США предложили предоставлять иммунитет от уголовного преследования тем, кто нарушит закон о неразглашении секретной информации о неопознанных летающих объектах. Это предложила группа законодателей из палаты представителей конгресса под предводительством Анны Паулины Луны.

Не так давно таблоид Daily Mail сообщал, что астронавтов NASA заставили молчать об НЛО на Луне. По словам бывшей сотрудницы подрядчика агентства Донны Хейр, астронавты, побывавшие на Луне, якобы видели неизвестные летательные аппараты.