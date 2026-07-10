Daily Mail: американских астронавтов заставили молчать об НЛО на Луне

Бывшая сотрудница подрядчика NASA Донна Хейр утверждала, что астронавты, побывавшие на Луне, якобы видели неизвестные летательные аппараты. Об этом пишет Daily Mail, ссылаясь на архивное интервью.

Хейр ушла из жизни в 2021 году. С 1967 по 1981 год она работала в закрытом аэрокосмическом подразделении корпорации Ford - Philco Ford Aerospace, сотрудничавшем с NASA. В разговоре с авторами проекта «Раскрытие информации» Хейр упомянула, что была знакома с врачом, который занимался астронавтами после их возвращения с Луны.

По словам Хейр, медик находился с астронавтами во время карантина и проводил опросы. Она отметила, что многие из них рассказывали о том, как видели, как за ними следовали инопланетные корабли.

«Когда они приземлились, на Луне было три других корабля», - рассказала Хейр.

Она утверждала, что астронавтам было запрещено делиться информацией о том, что они видели на спутнике Земли. Им также пришлось подписать соглашение о неразглашении. По информации издания, некоторые астронавты все же решили рассказать об НЛО, которые им довелось наблюдать в космосе. Однако официальных доказательств существования инопланетных кораблей на Луне NASA не публиковало.

Ранее директор Нацуправления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман заявил, что NASA не имеет в распоряжении каких-либо задокументированных свидетельств о разбившихся инопланетных космических кораблях или погибших инопланетянах. Глава ведомства отметил, что президент США Дональд Трамп продвигает инициативу публикации информации об инопланетных кораблях. Он предлагает собрать файлы и все, что отдаленно связано с темой, и обнародовать их, чтобы люди могли сами решить.

До этого Пентагон начал публиковать засекреченные документы об НЛО. В материалах представлены случаи, которые до сих пор остаются нерешенными. Кроме того, администрация США создала специальный сайт с картой задержаний нелегальных мигрантов-«пришельцев». Белый дом подчеркнул, что инопланетяне тайно внедрились в американское общество, а предыдущие главы «боялись сказать правду».

Трамп поручил шефу Пентагона Питу Хегсету рассекретить информацию об инопланетянах. Такое заявление американский лидер сделал после того, как бывший президент США Барак Обама признал существование инопланетных существ, что вызвало широкий общественный резонанс.