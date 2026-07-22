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Ивановские десантники захватили опорник ВСУ в Запорожье

Для вскрытия входа в опорный пункт военнослужащие применили противотанковые мины и термобарические заряды.
Виктория Стравинская 22-07-2026 06:40
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

В Запорожье ивановские десантники из состава группировки войск «Днепр» захватили важный опорный пункт ВСУ. Сеть подземных катакомб с мощными перекрытиями обнаружила воздушная разведка на Ореховском направлении. Поскольку хорошо укрепленную позицию сложно было бы уничтожить с воздуха, приняли решение штурмовать.

«Над нами висела "птичка", с командиром была связь. Он подсказывал, куда зайти, по каким тропинкам пройти, куда не надо сворачивать. Прошло все спокойно, нас не заметили», - рассказал командир штурмового отделения с позывным Комар.

Чтобы вскрыть входы в опорный пункт, десантники применили противотанковые мины и термобарические заряды, а после подрыва перекрытий и обрушения части траншей ворвались в уцелевший коридор. При подготовке к штурму основной упор делали на маскировку и противодействие беспилотникам.

«Особенность данного направления в том, что много открытой местности. Это влияет на маскировку штурмовых групп, приходится особое внимание обращать на маскировку личного состава при перемещении», - отметил командир парашютно-десантного батальона с позывным Сокол.

В итоге вражеский опорный пункт был взят. Всех десантников, участвовавших в захвате опорника ВСУ, представили к государственным наградам.

Ранее российские бойцы рассказали о наступлении на Запорожском направлении. После освобождения Верхней Терсы, Воздвижевки, Гуляйпольского и еще ряда малых населенных пунктов наши военнослужащие уверенно продвигаются на запад, перекрывая логистику ключевому на этом направлении Ореховскому укрепрайону ВСУ.

#штурм #десант #бпла #спецоперация #запорожье #Опорный пункт #ивановские десантники #Ореховское направление
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