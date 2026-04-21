В Москве мошенники обманули пожилую пару на 298 млн рублей

Пенсионер месяц передавал курьерам золото и деньги по указке мошенников.
Дарья Неяскина 21-04-2026 17:36
© Фото: Alexander Legky, Russian Look, Global Look Press

В Москве 76-летний пенсионер и его гражданская супруга стали жертвами телефонных мошенников, лишившись более 298 миллионов рублей. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры столицы.

В сообщении указано, что в одной из социальных сетей мужчине пришло сообщение с предложением  нажать на ссылку, якобы связанную с вопросами электроснабжения. Пенсионер кликнул на нее, после чего сразу же посыпались звонки от неизвестных номеров. Пришло сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», а также номер телефона для связи с якобы уполномоченными органами.

Не давая прийти в себя, с мужчиной связались псевдосотрудники Росфинмониторинга и подставные правоохранители. Они убедили пенсионера, что нужно срочно обналичить все сбережения с банковских счетов - как свои, так и своей сожительницы, а после  отдать эти деньги для перевода на некий «безопасный счет».

На протяжении месяца мошенники полностью контролировали действия пожилого человека. Следуя их указаниям, он снимал средства со счетов в разных банках, приобретал золотые слитки и монеты, а затем  отдавал все приезжавшим курьерам. Те, в свою очередь, называли заранее оговоренные кодовые фразы, а взамен вручали поддельные банковские документы, подтверждающие получение ценностей.

Общий ущерб превысил 298 миллионов рублей.

Ранее эксперт рассказал, как быть, если мошенники оформили на вас кредит. По словам юриста Дмитрия Кваши, из такой ситуации можно не только выйти без вреда для себя, но и заранее защититься от подобных проблем.

#в стране и мире #Мошенники #пенсионеры #банковский счет
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Беспилотинки. Мировые тренды
2
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
3
Главное управление боевой подготовки
4
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
5
Подводный флот России. 120 лет
6
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
7
Броневики СВО. Часть 2
8
Российские буксиры. Часть 1
9
Военная приемка. 500-й выпуск
10
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
