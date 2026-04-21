В Москве мошенники обманули пожилую пару на 298 млн рублей

В Москве 76-летний пенсионер и его гражданская супруга стали жертвами телефонных мошенников, лишившись более 298 миллионов рублей. Об этом проинформировала пресс-служба прокуратуры столицы.

В сообщении указано, что в одной из социальных сетей мужчине пришло сообщение с предложением нажать на ссылку, якобы связанную с вопросами электроснабжения. Пенсионер кликнул на нее, после чего сразу же посыпались звонки от неизвестных номеров. Пришло сообщение о взломе аккаунта на портале «Госуслуги», а также номер телефона для связи с якобы уполномоченными органами.

Не давая прийти в себя, с мужчиной связались псевдосотрудники Росфинмониторинга и подставные правоохранители. Они убедили пенсионера, что нужно срочно обналичить все сбережения с банковских счетов - как свои, так и своей сожительницы, а после отдать эти деньги для перевода на некий «безопасный счет».

На протяжении месяца мошенники полностью контролировали действия пожилого человека. Следуя их указаниям, он снимал средства со счетов в разных банках, приобретал золотые слитки и монеты, а затем отдавал все приезжавшим курьерам. Те, в свою очередь, называли заранее оговоренные кодовые фразы, а взамен вручали поддельные банковские документы, подтверждающие получение ценностей.

Общий ущерб превысил 298 миллионов рублей.

