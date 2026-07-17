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Бойцы засыпали «Градом» опорник ВСУ в Запорожской области

Противник лишился оборонительных сооружений на пути армии России.
17-07-2026 05:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет РЗСО БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» уничтожил опорный пункт ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Цель обнаружили разведывательные дроны. Противник разместил в лесополосе замаскированные укрытия для личного состава, огневых позиций, а также ходы сообщения между участками обороны.

Координаты пункта оперативно передали артиллеристам. Получив их, расчет «Града» ударил по цели пакетом реактивных снарядов.

В результате все сооружения ВСУ были успешно уничтожены. В том числе, бойцы ВС РФ ликвидировали до 20 украинских боевиков.

Уничтожение опорного пункта ослабило оборону ВСУ и лишило противника оборудованной позиции на данном участке проведения СВО в Запорожской области.

Ранее в ведомстве показали, как расчет «Гиацинта» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области.

Материал подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#разведка #Минобороны РФ #ВС РФ #боевики #бпла #беспилотники #ВСУ #РСЗО #Град #дроны #запорожская область #Опорный пункт
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