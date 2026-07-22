Бердыев: США транслируют сигнал, что хотят видеть Путина на саммите G20

США, которые примут саммит G20 в Майами в декабре, транслируют сигнал, что хотели бы видеть на будущей встрече президента России Владимира Путина. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев.

«Президент США Дональд Трамп неоднократно публично отмечал, что считает участие в саммите главы российского государства Владимира Путина полезным. Аналогичный сигнал транслирует нам команда американского шерпы», - рассказал посол агентству ТАСС.

С его слов, «это не политический реверанс, а рациональная логика». Он отметил, что саммит - это площадка для обмена мнениями между лидерами. Сейчас их диалог особенно востребован.

Бердыев обратил внимание, что без участия России невозможно эффективно справляться с рисками и кризисами в мире. Однако, по его мнению, вопрос об уровне участия Москвы в саммите еще будет обсуждаться.

В начале года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин не собирается посещать саммит «Большой двадцатки», который планируется провести в декабре 2026 года в Майами. Тогда речи о визите главы государства на съезд мировых лидеров в Соединенных Штатах не шло.

Однако позже шерпа нашей страны в «двадцатке», начальник экспертного управления президента Денис Агафонов рассказал, что Россия будет достойно представлена на декабрьском саммите G20 в США. Москва и Вашингтон находятся в плотном контакте по вопросам грядущего саммита, уточнил он.