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Дмитриев предрек ЕС «цунами энергетического кризиса»

По словам главы РФПИ, подорожание газа в ЕС связано с отказом от поставок из России.
Дарья Ситникова 22-07-2026 23:50
© Фото: Helge Toben, dpa, Global Look Press

Рост цен на газ в Европе на 50% связан с надвигающимся энергетическим кризисом и отказом от российского газа. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Зима наступает по мере того, как цены на газ взлетают на 50% в связи с надвигающимся цунами в виде энергетического кризиса и отказом от российского газа», - написал он в социальной сети Х.

Дмитриев ранее заявил, что санкции против России приведут Европейский союз к «самоубийственному экономическому краху». Он отметил, что ограничения не работают и обходятся Евросоюзу больше трех триллионов евро.

По информации газеты Financial Times, Евросоюз закупил рекордное количество российского СПГ перед запретом его импорта в страны ЕС. Согласно имеющейся информации, за первые шесть месяцев с начала года Европа импортировала с ведущего российского завода «Ямал СПГ» 9,89 миллиона тонн сжиженного газа, что превышает размеры всех предыдущих поставок.

Для сравнения: в прошлом году за аналогичный промежуток времени ЕС закупил СПГ на 18% меньше. Общая сумма сделок может достигать шести миллиардов евро, а основными покупателями стали Франция, Бельгия и Испания.

#Россия #ЕС #газ #энергетический кризис #поставки #рост цен #Кирилл Дмитриев
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