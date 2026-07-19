Санкции против России приведут Европейский союз к «самоубийственному экономическому краху». Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Суицидальный экономический крах ЕС вызван санкциями против России и неконтролируемой иммиграцией», - написал он на странице в X.

Дмитриев не удивлен тем, что санкции стран ЕС непопулярны в Европе. Он отметил, что они не работают и обходятся Евросоюзу больше трех триллионов евро.

Ранее министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что процесс согласования нового пакета антироссийских санкций выявил существующие разногласия между странами Евросоюза. Сейчас стала видна тенденция, при которой государства ЕС все чаще ставят свои собственные экономические интересы на первое место. Подобный подход осложняет согласование новых ограничительных мер.