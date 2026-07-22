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Минздрав России обновил перечень редких заболеваний

После обновления списка общее число редких болезней достигло 304.
Анастасия Митина 22-07-2026 21:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Министерство здравоохранения РФ добавило в перечень редких заболеваний синдром Рафика. Это следует из ведомственного документа.

После обновления списка общее число редких болезней достигло 304. Новое заболевание проявляется в младенчестве, а его лечение носит симптоматический характер, отметили РИА Новости.

Синдром Рафика - это наследственное заболевание, которое характеризуется нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития. Также к его симптомам относится ожирение и сниженный мышечный тонус.

Ранее в базовую программу программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили 14 новых методов лечения. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что один из методов, который ранее входил в раздел II высокотехнологичной медицинской помощи, теперь включен в базовую программу ОМС. Благодаря этому пациенты могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно.

#болезни #список #минздрав рф #редкие заболевания #Синдром Рафика
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