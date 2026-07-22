Минздрав России обновил перечень редких заболеваний

Министерство здравоохранения РФ добавило в перечень редких заболеваний синдром Рафика. Это следует из ведомственного документа.

После обновления списка общее число редких болезней достигло 304. Новое заболевание проявляется в младенчестве, а его лечение носит симптоматический характер, отметили РИА Новости.

Синдром Рафика - это наследственное заболевание, которое характеризуется нарушениями интеллектуального, психического и двигательного развития. Также к его симптомам относится ожирение и сниженный мышечный тонус.

Ранее в базовую программу программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили 14 новых методов лечения. Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин отметил, что один из методов, который ранее входил в раздел II высокотехнологичной медицинской помощи, теперь включен в базовую программу ОМС. Благодаря этому пациенты могут получить доступ к ряду сложных и дорогостоящих процедур бесплатно.