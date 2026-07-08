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Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Информация о предстоящем визите обсуждалась уже достаточно давно.
Дарья Ситникова 08-07-2026 01:43
© Фото: Florian Gaertner, www.imago-images.de, Global Look Press

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Разговор об этом (визите - Прим.ред.) ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», - сказал он.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы снова приехать в Москву. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп договорились об этом в ходе прошедшего телефонного разговора.

Лидеры двух стран созвонились четвертого июля по инициативе Вашингтона. Во время беседы они обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также перспективы дальнейшего сотрудничества России и США.

По имеющейся информации, Трамп подтвердил готовность проявить содействие в достижении мирного решения в противостоянии Москвы и Киева. Продолжать посреднические миссии все так же будут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.

#Москва #Россия #Визит #кушнер #Уиткофф
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