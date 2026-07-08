Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер могут посетить Москву в ближайшее время. Об этом сообщил РИА Новости дипломатический источник.

«Разговор об этом (визите - Прим.ред.) ходит достаточно давно, и вроде речь идет о ближайшем времени», - сказал он.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы снова приехать в Москву. Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп договорились об этом в ходе прошедшего телефонного разговора.

Лидеры двух стран созвонились четвертого июля по инициативе Вашингтона. Во время беседы они обсудили вопросы урегулирования украинского конфликта, а также перспективы дальнейшего сотрудничества России и США.

По имеющейся информации, Трамп подтвердил готовность проявить содействие в достижении мирного решения в противостоянии Москвы и Киева. Продолжать посреднические миссии все так же будут Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер.