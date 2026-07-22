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В Сочи побит рекорд по числу стобалльников на ЕГЭ

Отличившиеся ученики и их учителя получат от города денежные выплаты.
Гоар Хачатурян 22-07-2026 18:55
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В Сочи установлен новый рекорд по количеству максимальных результатов на Едином государственном экзамене. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, нынешняя экзаменационная кампания стала самой успешной за всю историю проведения ЕГЭ в городе.

В этом году экзамены сдавали 2956 выпускников. Максимальные 100 баллов по различным предметам получили 40 школьников.

Особого успеха добились две выпускницы, набравшие по 200 баллов сразу по двум дисциплинам. Ученица школы №10 получила высший результат по литературе и русскому языку, а выпускница гимназии №8 - по русскому языку и химии.

Мэр Сочи Андрей Прошунин отметил, что увеличение числа стобалльников стало результатом системной работы педагогов по подготовке школьников к экзаменам. Для сравнения, в прошлом году максимальные результаты получили 25 выпускников.

Власти города также сообщили, что лучшие выпускники будут поощрены денежными выплатами. Обладатели 100 баллов получат по 50 тысяч рублей, а их учителя - по 100 тысяч рублей.

Министр просвещения России Сергей Кравцов ранее сообщил, что количество экзаменационных работ, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ по одному или сразу нескольким предметам, превысило 10 тысяч. Кроме того, выросло количество выпускников, получивших высокие результаты по физике и биологии.

#в стране и мире #Сочи #выпускники #ЕГЭ #Школьники #экзамены #рекорд #денежные выплаты #результаты экзаменов #стобалльники
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