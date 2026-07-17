Более 10 тысяч работ на ЕГЭ-2026 получили максимальные баллы

Экзаменационных работ, получивших максимальные 100 баллов на ЕГЭ по одному или сразу нескольким предметам, превысило 10 тысяч. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

«С итогами пересдач число работ, написанных на максимальные 100 баллов по одному или нескольким предметам, составило 10 090», - заявил Кравцов.

Он также отметил, что в 2026 году заметно увеличился интерес выпускников к естественно-научным дисциплинам, а также к профильной математике и информатике. Кроме того, выросло количество участников ЕГЭ, получивших высокие результаты по физике и биологии.

Ранее сообщалось, что выпускнику школы №57 в Москве Александру Щаницыну на пересдаче ЕГЭ по профильной математике снова не хватило одного балла до максимума. Он отметил, что вариант на пересдаче оказался сложнее, чем на основной волне. В прошлый раз выпускник, по его словам, допустил глупую ошибку. В этот раз он ошибся в том же задании.