Девочке с «маской Бэтмена» из США провели в России финальную операцию

Маленькая жительница США Луна Феннер перенесла финальную операцию по удалению родимого пятна на лице, из-за которого ее называли «девочка-Бэтмен». Об этом в беседе с корреспондентом Zvezdanews Павлом Кутаренко рассказала лечащий врач Ольга Филиппова.

Луна вместе с родителями приехала в Петербург уже в третий раз. На сегодняшний момент ее лечение завершено на 80%. Мама расплакалась от счастья, увидев предварительные результаты операции. Она искренне поблагодарила врачей и россиян, которые помогли собрать деньги на лечение малышки.

«Это была самая большая операция, мы полностью довели эстетический результат до оптимального. Единственное, что может еще понадобиться, - восстановление бровей с помощью пересадки волос. Может, шлифовка каких-то рубчиков. Но это уже эстетическая доводка, косметические процедуры. Это все не так долго и не так серьезно», - рассказала Филиппова.

Она подчеркнула, что вместе с ребенком и его родителями прошла большой путь. Врач поблагодарила семью и саму девочку за настрой на победу, за терпение и позитив, который они постоянно дарили медикам.

Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказывала Zvezdanews о том, как идет лечение. Она поделилась впечатлением, которое произвели на нее результаты работы российских врачей. Те возможности, которыми располагали медики в США, маму не устроили - шрамы могли бы остаться слишком заметными. В Америке родителям Луны либо отказывали в таком сложном хирургическом вмешательстве, либо предлагали в общей сложности около 80 операций и просили за это огромные суммы денег.