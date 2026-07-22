МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Радио Звезда Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Девочке с «маской Бэтмена» из США провели в России финальную операцию

Мама малышки расплакалась от счастья, увидев результаты операции.
Павел Кутаренко Сергей Дьячкин 22-07-2026 18:35
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Маленькая жительница США Луна Феннер перенесла финальную операцию по удалению родимого пятна на лице, из-за которого ее называли «девочка-Бэтмен». Об этом в беседе с корреспондентом Zvezdanews Павлом Кутаренко рассказала лечащий врач Ольга Филиппова.

Луна вместе с родителями приехала в Петербург уже в третий раз. На сегодняшний момент ее лечение завершено на 80%. Мама расплакалась от счастья, увидев предварительные результаты операции. Она искренне поблагодарила врачей и россиян, которые помогли собрать деньги на лечение малышки. 

«Это была самая большая операция, мы полностью довели эстетический результат до оптимального. Единственное, что может еще понадобиться, - восстановление бровей с помощью пересадки волос. Может, шлифовка каких-то рубчиков. Но это уже эстетическая доводка, косметические процедуры. Это все не так долго и не так серьезно», - рассказала Филиппова.

Она подчеркнула, что вместе с ребенком и его родителями прошла большой путь. Врач поблагодарила семью и саму девочку за настрой на победу, за терпение и позитив, который они постоянно дарили медикам.

Ранее мама девочки Кэрол Феннер рассказывала Zvezdanews о том, как идет лечение. Она поделилась впечатлением, которое произвели на нее результаты работы российских врачей. Те возможности, которыми располагали медики в США, маму не устроили - шрамы могли бы остаться слишком заметными. В Америке родителям Луны либо отказывали в таком сложном хирургическом вмешательстве, либо предлагали в общей сложности около 80 операций и просили за это огромные суммы денег.

#Медицина #Лечение #Операция #наш эксклюзив #российские врачи #луна феннер #ДЕВОЧКА-БЭТМЕН #родимое пятно #операция на лице
1
«Войска БПС группировки «Север»
2
Саперы МЧС. Работа в зоне СВО. Фильм 2
3
Двигатели серии НК. Для космоса и дальней авиации
4
Военно-морской салон-2026. Новинки флота
5
Сызранское училище. Высшая школа вертолетчиков
6
УБИМ. Три машины в одной броне
7
Наземные беспилотники инженерных войск
8
БПЛА для войск БПС
9
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
10
Боевая подготовка призывников
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Мобильное приложение Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 