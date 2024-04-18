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«Девочке-бэтмену» из США проведут новую операцию на лице в России

В 2021 году краснодарские врачи провели шесть операций на лице малышки Луны Феннер для удаления родимого пятна, теперь ребенку предстоит новая - эстетическая, и тоже в России.
Елизавета Кондрикова 2024-04-18 20:26:34
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Маленькая жительница США Луна Феннер, перенесшая в Краснодаре операции по удалению родимого пятна на лице, из-за которого ее называли «девочка-бэтмен», вернулась в Россию, ей проведут еще одну операцию от лазерных рубцов. Об этом в беседе со «Звездой» рассказала мама малышки Кэрол Феннер.

«Теперь нам надо обратить внимание на эстетику лица. И мы посмотрели фото результатов доктора Ольги: до и после операции. Обратили внимание на то, какие шрамы остаются. Потому что шрамы, которые остаются после работы лучшего американского доктора, мне не понравились», - сказала женщина.

Также операция в России стоит дешевле, чем в других странах, поэтому при выборе доктора родители вновь обратили свое внимание на российских специалистов. Операция будет проведена завтра 19 апреля в Санкт-Петербурге, семья останется в городе до июня.

Напомним, в 2021 году краснодарские врачи осуществили шесть операций для удаления с лица ребенка невуса - большого родимого пятна, которое могло стать причиной рака. В Соединенных Штатах родителям Луны либо отказывали в таком хирургическом вмешательстве, либо предлагали в общей сложности около 80 операций и просили огромные суммы денег.

#Россия #врачи #наш эксклюзив #ДЕВОЧКА-БЭТМЕН #родимое пятно #операция на лице
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