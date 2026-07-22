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FPV-дроны уничтожили двухзвенный вездеход противника в Сумской области

Вражеский вездеход не выдержал стиля вождения украинских боевиков и завалился на бок. После этого военнослужащие обнаружили еще и автомобиль Niva, который противник использовал в логистических целях. Сожгли и его.
22-07-2026 18:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского вездехода западного производства BV 206 в зоне проведения специальной военной операции. Это сделали операторы ударных дронов войск беспилотных систем 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Уточняется, что цель обнаружили на территории Сумской области. Двухзвенный вездеход лежал на боку - он был добит российскими FPV-дронами.

Также МО РФ заявило об уничтожении автомобиля Niva, при помощи которого боевики ВСУ обеспечивали собственную мобильность и снабжение подразделений на линии боевого соприкосновения.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что подразделения группировки продолжают продвижение на территории Харьковской и Сумской областей. Противника оттесняют от государственной границы - продолжается расширение полосы безопасности для защиты мирного населения. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#бпла #вездеход #Харьковская область #спецоперация #Дроны-камикадзе #Нива #сумская область #FPV-дроны #группировка "север" #BV 206
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