Дроноводы уничтожили бронемашину «Казак» в Сумской области

Минобороны России сообщило об уничтожении украинской боевой бронированной машины «Казак». Это сделали дроноводы 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Цель была обнаружена при помощи беспилотников разведчиками на территории Сумской области. Бронеавтомобиль перевозил боевиков для проведения ротации.

Вражескую бронемашину сожгли серией ударов FPV-дронами. Прямые попадания по цели зафиксировали средства объективного контроля. В российском оборонном ведомстве отметили, что в результате ротация войск неприятеля была сорвана.

Ранее сообщалось, что украинский боевик на пикапе уничтожил сам себя, испугавшись российского дрона. Водитель вражеского автомобиля попробовал уйти от беспилотника на высокой скорости, но не справился с управлением и врезался в столб на высокой скорости.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.