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Москвичам рассказали, позволит ли погода купаться на этой неделе

Татьяна Позднякова отметила, что к выходным в Москве и области осадки прекратятся.
Гоар Хачатурян 22-07-2026 16:55
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Купальный сезон в Москве не заканчивается, вода в прудах, мелких водоемах и водохранилищах уже прогрелась. На Истринском водохранилище температура воды достигает +17...+19 градусов, в прудах она еще выше. Об этом рассказала Zvezdanews метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«В принципе купаться можно. Потому что редко в наших широтах температура воды достигает больших значений, чем то, что наблюдаем сейчас», - сказала она.

Позднякова отметила, что максимальная температура, до которой может нагреться вода в столичных регионах, это около +20 градусов. Тем не менее в прудах и на карьерах температура может быть выше, но вода там не всегда чистая. Синоптик порекомендовала отдавать предпочтение чуть более прохладной, но проточной воде для купания в летний сезон.

До конца текущей рабочей недели погоду в Москве будут определять циклоны, продолжила Позднякова. Хотя центры и будут проходить далеко от столичного региона, но атмосферные фронты время от времени будут портить погоду в виде принимающихся кратковременных локальных дождей.

По словам метеоролога, температурный фон остается высоким, особенно теплыми еще сохраняются ночи. Минимальная температура в Москве будет достигать +15...+17 градусов, максимальная - в пределах +20...+25 градусов. Температура воздуха на этой неделе близка к климатической норме, подчеркнула Позднякова.

В выходные атмосферное давление в столице подрастет. Синоптики рассчитывают, что осадков в субботу и воскресенье не будет. Однако ночи станут прохладнее. В Москве +11...+15 градусов, по области не более +12...+17 градусов. Днем температура будет чуть ниже климатической нормы - в пределах от +21 до +23 градусов.

Ранее москвичей предупредили о том, что понедельник станет последним днем, когда погоду определяет область повышенного атмосферного давления. Начиная со вторника обещали кратковременные дожди и грозы.

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