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Госдума расширила возможности заключения контракта с ВС РФ для судимых

Виктор Горемыкин подчеркнул, что такие военнослужащие отправятся в специальные подразделения, отдельно от не имеющих правонарушений военнослужащих.
22-07-2026 16:27
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

В Госдуме приняли закон, расширяющий список лиц с непогашенной судимостью, которые могут заключить контракт с Минобороны во время мобилизации. В перечень вошли те, кто осужден за контрабанду, оборот опасных веществ и за организованные преступления.

По словам замминистра обороны Виктора Горемыкина, такие военнослужащие отправятся в специальные подразделения под строгий контроль командиров.

«Военнослужащие, которые имеют ограничения по составу преступлений, будут проходить службу в специальных подразделениях, в отдельности от военнослужащих, которые проходят службу по контракту и кто не имеет правонарушений. Контроль здесь организован со стороны командиров и других соответствующих органов», - подчеркнул Горемыкин, выступая в Государственной думе России. 

Ранее Виктор Горемыкин заявил, что с 1 сентября военные вузы начнут обучение по 11 новым специальностям. Кроме того, в образовательной программе появятся 85 обновленных специальностей, а также 15 дополнительных программ повышения квалификации.

Горемыкин уточнил, что уже завершается набор курсантов. Всего отобраны более 56 тысяч человек. Конкурс был повышен до 2,3 человека на место.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#ВС РФ #контрабанда #госдума #Служба по контракту #Виктор Горемыкин #судимость #организованные преступления #оборот опасных веществ
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