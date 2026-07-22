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Госдолг сразу в 16 странах Евросоюза достиг исторического максимума

В целом объем госдолга 27 стран ЕС в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро.
Дарья Ситникова 22-07-2026 02:12
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Global Look Press

Сразу в 16 странах ЕС государственный долг достиг исторически максимального уровня по итогам первого квартала. Об этом следует из данных Евростата.

Самый высокий госдолг зафиксирован во Франции, где объем обязательств увеличился на 75,6 миллиарда евро в квартальном выражении, до рекордных 3,536 триллиона. Вторым рекордсменом стала Италия, там госдолг вырос до 3,158 триллиона с 3,096 триллиона евро, пишет aif.ru.

Тройку антилидеров замкнула Германия с государственным долгом в 2,902 триллиона евро против 2,838 триллиона в предыдущем квартале. Кроме них, исторические максимумы были зарегистрированы в Испании, Бельгии и Австрии.

Рекордных значений государственный долг достиг и в ряде других стран Евросоюза. В их числе Финляндия, Румыния, Венгрия, Словакия, Хорватия, Литва, Люксембург, Латвия, Мальта и Эстония. В целом объем госдолга 27 стран ЕС в первом квартале вырос на 327,3 миллиарда евро, до 15,705 триллиона евро - максимального уровня за всю современную историю.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин ранее рассказал, что Европа сталкивается с грандиозным системным кризисом - экономическим, энергетическим, а также некоторые эксперты предрекают взрывной рост цен на продовольствие. Возможно, европейцы под нажимом собственного бизнеса готовы будут пойти на какие-то послабления в санкционных ограничениях, выгодные, прежде всего, им.

#Экономика #Франция #италия #Германия #ЕС #евросоюз #исторический максимум #Евростат #государственный долг
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