Эксперт: экономике ЕС настолько плохо, что перспективы совсем безрадостные

Европа сталкивается с грандиозным системным кризисом - экономическим, энергетическим, а также некоторые эксперты предрекают взрывной рост цен на продовольствие. Возможно, европейцы под нажимом собственного бизнеса готовы будут пойти на какие-то послабления в санкционных ограничениях, выгодные, прежде всего, им. Такое предположение выразил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Александр Камкин в эфире программы «Сегодня утром» на «Звезде».

«Долгое время Россия была основным поставщиком в ту же Германию. Все они (российские компании. - Прим. ред.) сейчас обложены санкциями, и одновременно в Ормузском проливе накопилось 20% мирового годового потребления минеральных удобрений. Это означает для Европы снижение урожайности, взрывной рост цен на продовольствие. И это в добавление к кризису энергетическому, связанному, опять же, с отказом от российских энергоносителей», - объяснил Камкин.

Если президенту США Дональду Трампу удастся договориться с председателем КНР Си Цзиньпином об экономической составляющей - снижение тарифов и т. д., - то это может бумерангом ударить по Европе, считает эксперт. По его мнению, ЕС рискует остаться в очень сложном положении.

Для того чтобы Германия сыграла какую-либо роль в решении этого вопроса, ей необходимо принять позицию страны, открыто говорящей о мирном процессе, продолжил Камкин. По ситуации внутри ФРГ ясно, что она на такой лад не настроена. Антироссийская риторика, которой придерживается правительство страны, уже настолько повлияла на умы людей, что просто так взять и передумать будет сложно, для этого потребуются годы, считает эксперт.

«Это не в традициях немецкой внешней политики и внутренней политики. Немецкая политика достаточно инертна, и чтобы ей вот так развернуться, потребуется как минимум несколько лет», - сказал он.

Кроме того, Германия играет одну из важных ролей в качестве донора вооружений для Украины. Здесь говорить о том, что ФРГ станет лидером мирного переговорного процесса - это «какая-то очень двоякая позиция», добавил Камкин.

«Европейской экономике стало настолько плохо, что перспективы совсем безрадостные», - заключил он.

Напомним, что эксперты Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике допускают кандидатуру бывшего канцлера Герхарда Шредера на роль переговорщика от Европы по вопросу Украины. Тем не менее незадолго до этого в ФРГ отвергли предложение президента России Владимира Путина о назначении Шредера на роль посредника в восстановлении отношений между РФ и странами Запада.