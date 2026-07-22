Володин предложил депутатам Госдумы военные сборы вместо отпусков

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил организовать для депутатов военные сборы вместо традиционных отпусков. С такой инициативой он выступил во время пленарного заседания нижней палаты парламента.

«Политик, если он избрался и принимает решения от имени народа, должен быть всесторонне подготовлен. Не все же проходили и службу в Вооруженных силах, и имеют военно-учетную специальность, поэтому это необходимо. И вижу, что запрос такой есть, поддерживается», - сказал Володин.

Обращаясь к заместителю министра обороны Виктору Горемыкину, Володин отметил, что депутатам важно лучше понимать устройство и работу Вооруженных сил, поэтому Минобороны могло бы проработать вопрос проведения специальных военных сборов для парламентариев. По его словам, Госдума готова сформировать списки участников.

Володин подчеркнул, что подобная подготовка позволит депутатам более ответственно подходить к рассмотрению законопроектов, связанных с обороной и безопасностью страны. Он также отметил, что не все парламентарии проходили военную службу или имеют военно-учетную специальность, поэтому такой опыт будет полезен.

Горемыкин в ответ улыбнулся. Он сказал, что ведомство готово согласовать сроки, формат и программу проведения сборов.

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал политикам меньше сидеть в мессенджерах и чаще встречаться с людьми. Выступая на открытии XXIII съезда партии «Единая Россия», глава государства подчеркнул, что нужно встречаться с людьми, детально вникать в их жизненные и бытовые проблемы.