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Боевики ВСУ выгоняли на улицу жителей Константиновки с большими подвалами

Украинские военнослужащие занимали удобные подвалы сами, оставляя мирных жителей без укрытий. Об этом рассказала жительница Константиновки Ирина Свинцова.
Лана Иден 22-07-2026 14:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Корреспондент Zvezdаnews Лана Иден работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась с мирными жителями, которых эвакуировали из Константиновки российские военнослужащие. Они рассказали о поведении украинских боевиков, пытавшихся удержать город в прошлом. 

«У кого побольше подвалы были, тем говорили, что надо... Выгоняли людей. Никого ничего не интересовало», - говорит эвакуированная жительница Константиновки Ирина Свинцова. 

Таким образом, украинские боевики подставляли мирных жителей, лишая их укрытий в зоне ведения активных боевых действий. Показательно не только это, но и их отношение к мирному населению. 

Другие жители Константиновки, Алла и Александр Речкины, вспоминают, как отреагировали военнослужащие ВСУ, когда на улице, где они проживали, начался пожар. Алла и Александр тут же бросились его тушить и думали, что боевики им помогут. Но те лишь проходили мимо. И, подчеркнули эвакуированные, смеялись в лицо тем, кто тушил горящие дома. 

Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ забирали воду, еду и бытовые приборы у жителей Красного Лимана. Об этом рассказал командир 19-го танкового полка 25-й общевойсковой армии с позывным Тобол. На это ему жаловались обобранные боевиками жители города, которым требовалась помощь.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#пожар #ВСУ #мирные жители #эвакуация #наш эксклюзив #эвакуированные #константиновка #подвалы #Украинские боевики #Горящие дома
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