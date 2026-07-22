Поставщик моделей для Эпштейна найден мертвым в своем доме

Во Франции найден мертвым бывший модельный агент и фотограф Даниэль Сиад, которого СМИ связывали с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Как сообщает BFMTV, тело 69-летнего мужчины обнаружили в его доме. Причины смерти устанавливают правоохранительные органы.

Сиад, имевший шведское гражданство, работал в модельной индустрии в качестве «скаута» и фотографа. По данным следствия, с конца 2000-х до 2017 года он сотрудничал с Джеффри Эпштейном. Сам Сиад признавал, что организовывал встречи финансиста с моделями, однако утверждал, что его деятельность носила исключительно профессиональный характер, и отрицал какую-либо осведомленность о противоправных действиях Эпштейна.

В последние годы против Сиада были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. По меньшей мере пять женщин заявили, что стали его жертвами. Среди них - шведская модель Эбба Карлссон, которая публично рассказала о предполагаемом нападении в Каннах в 1990 году, заявив, что после случившегося ей угрожали убийством.

Сам Даниэль Сиад отвергал все обвинения и заявлял о своей готовности сотрудничать со следствием. При этом, по данным СМИ, до своей смерти он не был допрошен судом по этим эпизодам.

Теперь обстоятельства гибели предстоит выяснить полиции. Смерть ключевого свидетеля вызывает множество вопросов, так как он мог пролить свет на преступную сеть, созданную покойным миллиардером. Экспертиза должна установить, была ли кончина криминальной или стала следствием естественных причин.

Ранее прокуратура Парижа сообщила о новых эпизодах расследования, связанного с деятельностью Джеффри Эпштейна. По данным французских властей, после возобновления дела с заявлениями выступили более 20 человек, а число предполагаемых потерпевших увеличилось еще как минимум на десять. Расследование продолжается.