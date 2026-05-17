Десять новых жертв Эпштейна обратились в парижскую прокуратуру

В настоящее время их опрашивают следователи.
Вероника Левшина 17-05-2026 23:29
© Фото: Epstein Estate, House Oversight, Global Look Press

Около десяти новых жертв обратились в парижскую прокуратуру по делу Эпштейна. Об этом в интервью радио RTL рассказал прокурор Лора Беко.

В настоящее время жертв опрашивают следователи. Некоторые пострадавшие проживают за границей. Прокурор отметила, что следователи анализируют более 1,5 миллиона файлов из архивов Эпштейна.

По ее словам, идет подготовка запросов о международной помощи, чтобы продолжить расследование за рубежом и опросить причастные лица.

Ранее суд Нью-Йорка опубликовал предсмертную записку, якобы обнаруженную в камере финансиста Джеффри Эпштейна. Финансист написал, что «под него копали месяцами и ничего не нашли». Поэтому, по его мнению, появились обвинения 15-летней давности. В заключение он написал, что «приятно иметь возможность самому выбрать момент, чтобы попрощаться».

Напомним, 7 июля 2019 года полиция Нью-Йорка арестовала американского миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя месяц финансист покончил жизнь самоубийством в тюремной камере Нью-Йорка.

#в стране и мире #Париж #Прокуратура #жертвы #дело #эпштейн
