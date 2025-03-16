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Россия вошла в пятерку стран с наибольшими запасами золота

Стоимость золотого запаса России к 1 марта 2025 года составляет $217,4 млрд.
Глеб Владовский 2025-03-16 15:04:28
© Фото: Илья Наймушин РИА Новости

Россия занимает пятое место среди стран с наибольшими запасами золота. Об этом сообщил РБК со ссылкой на исследования Всемирного золотого совета и данные ЦБ.

Отмечается, что к 1 марта 2025 года стоимость золотого резерва в денежном выражении составляет $217,4 млрд. В результате доля драгоценного металла в общем объеме золотовалютных резервов (ЗВР) составила 34,4%. Однако 1 ноября 1999 года этот показатель составлял 39,7%.

Согласно исследованию, к концу 2024 года на четвертом месте расположилась Франция с 2437 тоннами золота. Доля металла в ЗВР составила 72,27%. Тройку лидеров замыкает Италия с 2451,84 тонны. Второе место занимает Германия, у которой 3351,53 тонны золота. Лидирующая позиция остается за США - 8133,46 тонны.

Напомним, золотой резерв используется в финансовой политике государства и удовлетворения экстренных потребностей страны при чрезвычайных ситуациях.

#Россия #в стране и мире #золотовалютные резервы #золото #ЗВР
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