В Саратовской области запретят продажу вейпов и жидкостей для них

Депутаты Саратовской областной думы приняли законопроект, предусматривающий полный запрет розничной продажи вейпов и жидкостей для них на территории региона. Ограничения планируется ввести на период с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.

«Депутатами Саратовской областной думы разработан законопроект, которым предлагается установить на территории Саратовской области с 1 марта 2027 года до 1 марта 2032 года полный запрет розничной продажи электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним», - сказал председатель регионального парламента Алексей Антонов.

По его словам, инициатива направлена на защиту здоровья жителей. Прежде всего детей и подростков, поскольку электронные сигареты представляют серьезную угрозу.

Помимо запрета на продажу вейпов, документ вводит дополнительные ограничения на реализацию табачной и никотиносодержащей продукции в ряде общественных мест. В их числе - территории детских оздоровительных организаций, площадки проведения спортивных соревнований, зоны отдыха у водоемов, а также культовые здания и помещения, используемые для богослужений и других религиозных мероприятий.

Запрет будет действовать пять лет. После вступления закона в силу Саратовская область станет одним из первых российских регионов, где будет действовать полный запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина.

В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому российские регионы получили право запрещать розничную продажу вейпов на своей территории. Все субъекты РФ могут ввести ограничения с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года.