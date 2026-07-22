В Минобрнауки назвали даты окончания приема заявлений в вузы

Прием заявлений в российские вузы на бюджетные места бакалавриата и специалитета продлится до 25 июля. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.

«Согласно действующим правилам, прием заявлений при поступлении на бюджетные места бакалавриата и специалитета завершится 25 июля», - передает РИА Новости содержание сообщения.

Отмечается, что прием заявлений на платные места завершится не позднее 20 сентября. Конкурсные списки опубликуют на сайтах вузов и на «Госуслугах» 27 июля. Также до 1 августа принимаются согласия на зачисление от льготников, олимпиадников и учащихся на целевом обучении. Те, кто поступает по основному конкурсу, могут подать их до 5 августа.

Приказы о зачислении на бюджет будут опубликованы 3 августа, для квотников и олимпиадников - 7. Для поступающих по основному конкурсу, будут реализованы «Дни тишины», во время которых абитуриенты не смогут отозвать свои заявления о поступлении и согласия на зачисления.

Дата завершения приема документов в магистратуру на бюджетную форму обучения устанавливается вузами самостоятельно, но не позднее 20 августа. Дата окончания приема заявлений на платные места в бакалавриат, специалитет и магистратуру вузы также устанавливают сами, но не позднее 20 сентября.

Напомним, что приемная компания в высшие и средние специальные учебные заведения началась в России 20 июня. Отмечалось, что в этом году университеты планируют принять порядка 1,5 миллиона абитуриентов.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», лично или почтой. Пакет включает паспорт, аттестат или диплом, согласие на обработку данных, документы на льготы и индивидуальные достижения. Иностранные бумаги нуждаются в переводе и иногда в легализации.