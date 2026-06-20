В России стартовала приемная кампания в вузы

С 20 июня в России официально началась приемная кампания в высшие и средние специальные учебные заведения. Об этом сообщает Минобрнауки РФ.

В этом году в университеты планируется принять порядка 1,5 миллиона абитуриентов. Сроки приема зависят от уровня образования и формы оплаты. На бюджет в бакалавриат и специалитет документы по ЕГЭ принимаются до 25 июля, а на платное - до 20 сентября. В магистратуру бюджетный прием завершается 20 августа, платный - также 20 сентября.

Подать документы можно через портал «Госуслуги», лично или почтой. Пакет включает паспорт, аттестат или диплом, согласие на обработку данных, документы на льготы и индивидуальные достижения. Иностранные бумаги нуждаются в переводе и иногда в легализации. Абитуриент может выбрать до 5 вузов и до 5 специальностей в каждом.

Одним из ключевых нововведений кампании 2026/27 учебного года стал «день тишины». Его механизм работает через сервис «Поступление в вуз онлайн»: в дни публикации приказов о зачислении на портале блокируется отзыв заявлений и согласий, а также отказы от зачисления.

Целевая квота теперь детализирована по заказчикам, вузам, программам. Отдельная квота (около 53 тыс. мест) выделена вдовам погибших участников СВО. Выпускники колледжей сдают внутренние экзамены только при сохранении профиля, иначе - ЕГЭ. Иностранцы поступают по внутренним испытаниям, если нет ЕГЭ. Вузам разрешено перераспределять места между квотами.

Информация об условиях находится на сайтах вузов.

Ранее в Минпросвещении сообщили, что у абитуриентов колледжей наибольшим спросом пользуются направления подготовки, связанные с IT, креативными технологиями, медициной, педагогикой и строительством.назвали самые востребованные профессии в колледжах.